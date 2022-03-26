Portekiz hezimeti sonrası gerçekler ortaya çıktı! Futbolcular 3'lü sistem için uyardı, Stefan Kuntz dinlemedi! "Ben bu sistemde başarılı olamam"
Portekiz hezimeti sonrası gerçekler ortaya çıktı! Futbolcular 3'lü sistem için uyardı, Stefan Kuntz dinlemedi! "Ben bu sistemde başarılı olamam"
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildiği maça 3'lü savunma ile başlaması tartışmalara neden olurken birçok yıldız futbolcunun Stefan Kuntz'u uyardığı," Ben bu sistemde başarılı olamam" dediği öne sürüldü.