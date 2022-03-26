Portekiz hezimeti sonrası gerçekler ortaya çıktı! Futbolcular 3'lü sistem için uyardı, Stefan Kuntz dinlemedi! "Ben bu sistemde başarılı olamam" A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildiği maça 3'lü savunma ile başlaması tartışmalara neden olurken birçok yıldız futbolcunun Stefan Kuntz'u uyardığı," Ben bu sistemde başarılı olamam" dediği öne sürüldü.

1 6 Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleyi 15. dakikada Otavio, 42. dakikada Diego Jota ve 90+4. dakikada Matheus Nunes'in attığı gollerle 3-1 kaybetti.