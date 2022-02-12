Porto - Sporting Lizbon maçında saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi, 4 kırmızı kart çıktı

Portekiz'in iki köklü kulübü Porto ile Sporting Lizbon ligin 22.hafta maçında karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile dün 23.15'te başlayan maçın ilk yarısında konuk Sporting Lizbon, 8.dakikada Paulinho ve 34.dakikada Nuno Santos'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Porto ilk yarıda bu gole 38.dakikada Vieira'nın attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 2-1'lik Sporting üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

Maçın ikinci yarısında dakikalar 49'u gösterdiğinde Sporting'ten Coates gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçta dakikalar 78'i gösterdiğinde Taremi'nin attığı golle Porto maçta 2-2'lik eşitliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

PORTO AVANTAJINI KORDU

Bu sonuçla 16 maçlık galibiyet serisi sona eren Porto, 60 puanla liderliğini sürdürerek en yakın takipçisi Sporting ile 6 puanlık farkı korudu.

SON DÜDÜK ÇALDI, SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada adeta kaos yaşandı. İki takımın oyuncuları birbirine girdi. Hakemler ve teknik adamlar futbolcuları ayırmaya çalıştı. Arbede ve itişmelerin yaşandığı anların ardından hakem Pinherio, Porto'dan kaleci Marchesin ve Pepe, Sporting'ten ise Palhinha ve Bruno Tabata'ya kırmızı kart gösterdi.