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  3. Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde yarışmacılardan Poşe Armut yapmaları istendi. Bu lezzetli tatlının tarifi internette araştırılıyor. Peki, Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar Poşe Armut yapacaklar. Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında hafta içi her gün bir isim en güzel yemeği yaparak çeyrek altını kazanma şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

POŞE ARMUT MALZEMELERİ

4-6 adet santa maria armut

4 adet karanfil

2 adet kabuk tarçın

1 su bardağı şeker (esmer veya beyaz )

1 çay bardağı hibiskus çayı

1 litre su

Poşe Armut nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Armut tarifi!

POŞE ARMUT YAPILIŞI

Armutları saplarına zarar gelmeyecek şekilde soyuyoruz.

Alt kısmını ayakta duracak şekilde az miktarda kesiyoruz ve orta derinlikte bir tencereye yerleştiriyoruz.

Armutların üzerine şekeri, karanfili, tarçını, suyu ve hibiskus çayını ekliyoruz.

25 dakika yumuşayana kadar kaynatıyoruz. İsteğe göre süsleyip servise veriyoruz.

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