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  3. Postmodern darbe mağdurlarından öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti

Postmodern darbe mağdurlarından öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti

28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen 48 yaşındaki Zekiye Yağmurcu vefat etti.

Postmodern darbe mağdurlarından öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti

28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde okuyan Zekiye Yağmurcu, başörtüsü direnişine omuz verdi ve mücadelenin en ön saflarında yer aldı.

Başörtüsü zulmüne karşı mücadelesi öğretmenlik yıllarında da devam eden Yağmurcu, derslere başörtülü olarak girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edildi.

İhraç edildiği öğretmenlik görevine 14 yıl aradan sonra dönen Yağmurcu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi olduğu hastanede vefat eden Yağmurcu, iki çocuk annesiydi. Yağmurcu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Postmodern darbe mağdurlarından öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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