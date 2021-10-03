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Pötikare ne demek, TDK'ya göre Pötikare kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pötikare kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pötikare ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pötikare nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pötikare kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pötikare ne demek, TDK'ya göre Pötikare kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pötikare ne demek? Pötikare TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pötikare kelimesi. Peki pötikare ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pötikare nedir, pötikare kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PÖTİKARE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pötikare kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pötikare kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pötikare kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük kareli kumaş
- Bu kumaştan yapılan

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