Predrag Ristanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Ristanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Ristanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Ristanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Ristanovic 12 Temmuz 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Predrag Ristanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Ristanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Predrag Ristanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Predrag Ristanovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Ristanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Ristanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Ristanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Ristanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

5 Şubat 2020 yılında Bijeljina U19

1 Ağustos 2020 yılında Po­dri­nje

13 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

8 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

11 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Predrag Ristanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Ristanovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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