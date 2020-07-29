Premier Lig'de ki gururumuz: Çağlar Söyüncü

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında Altınordu'dan Avrupa'ya yola çıkan Söyüncü, 2 senedir Leicester City forması giyiyor. Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Çağlar Söyüncü, Goal'ün derlediği sezonun en başarılı 11 oyuncusu listesinde yer aldı.

Mavi-beyazlı ekiple bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan başarılı stoper takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milli oyuncumuza stoperde Liverpool'un süper yıldızı Virgil Van Dijk eşlik etti.

Kırmızılılar 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken en iyi 11'de Van Dijk ile beraber Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Henderson, Mane ve Salah da listede yer aldı.

Kadroyu tamamlayan isimler ise gol kralı olan Jaime Vardy , asist kralı Kevin De Bruyne ve Manchester United'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Altınordu'da çıkış yakalayan Çağlar, önce Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer oldu. Ardından Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış Leicester City'nin yerini tuttu. Genç oyuncu Avrupa'nın devlerini peşinde koşturmaya devam ediyor.