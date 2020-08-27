Prens Selman'ın muhalif prensi Riyad'a kaçırdığı iddia edildi

ABD merkezli Vanity Fair dergisinin haberine göre, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz'in torunu bin Turki'nin, Veliaht Prens bin Selman tarafından özel uçakla Paris'ten Riyad'a kaçırıldığı iddia edildi. Muhalif görüşleriyle tanınan Sultan bin Turki'nin 2003'te de kuzeni Prens Abdulaziz tarafından İsviçre'den Riyad'a kaçırıldığı biliniyor.

2014'DE ABD'YE GİTMİŞTİ

Muhalif prensin, 2003'te kuzeni tarafından kaçırılmasının ardından 11 yıl boyunca Suudi Arabistan'daki hapishane ve yüksek korumalı devlet hastanelerinde tutulduktan sonra sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle artık kraliyet ailesi için tehdit unsuru olmadığı sonucuna varılmış ve 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi görmesine izin verilmişti.

ABD'de gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Turki, kraliyet ailesini eleştirmeye devam ederken bir süre sonra oradan sağladığı gelirin kesilebileceği ihtimaliyle, kaçırıldığı esnada aldığı yaralar nedeniyle Suudi hükümetinden tazminat talebinde bulundu.

"NEDEN TEKRAR KAÇIRMASINLAR?" UYARISI

2015 yılında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinin ardından iktidara yükselen oğlu Veliaht Prens bin Selman'ın, kendisine yardım edeceğini düşünen Turki'nin yardım talebi Selman tarafından reddedilince muhalif prens, 2015 yazında İsviçre'deki bir mahkemede, kendisini 2003'te kaçırdıkları için kraliyet ailesine dava açtı. Bunun üzerine endişelenen Turki'nin yakınları, "Seni bir kez kaçırdılar, neden bir kere daha kaçırmasınlar?" uyarısında bulunsa da prens aldırış etmeyerek davadan geri adım atmadı.

Bu hamlesi üzerine kraliyet ailesinden geliri kesilen muhalif prens, Mısır'da bulunan babasının gönderdiği davette kendisini Kahire'ye götürmek üzere özel bir uçak gönderileceğini öğrenmesinin ardından davete icabet etmek istedi fakat babasının söylediği uçal, kendisini kaçırmak için gönderilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı idi ve Kahire yerine Riyad'a iniş yaptı.

Türki'nin korumaları, uçağa binmemesini, bunun bir tuzak olduğunu ve uçağın Kahire'ye inmeyeceğini söylemelerine rağmen onları dinlemeyen Turki, saatler sonra uçak alçalmaya başladığında inecekleri yerin Kahire olmadığını fark etti. Riyad'a inen uçaktan ekibiyle birlikte inen Turki'den bir daha haber alınamadı.

GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ İLE BAĞLANTI

Muhalif prensin kaçırıldığı uçağın "Kaptan Saud" lakaplı pilotunun ismi, Bin Selman'a çok yakın isimlerden Suud el-Kahtani olarak açıklandı.

Türki'nin kaçırılmasından 2 yıl sonra da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü.

Kaşıkçı, Suudi Arabistanlı bir yetkilinin kendisinden Suudi Arabistan'a dönmesini istediğini söylemişti. Bu ismin de Kahtani olduğu anlaşılmıştı. Kahtani, Kaşıkçı cinayetinde okların yöneldiği başlıca isimlerdendi.