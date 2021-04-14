Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Pres Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demirden gayri metallerden döküm yapan pres döküm makinesini çalıştıran kişidir.

Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Pres Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük maaşı 3.025 -TL, En yüksek ise 5.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pres Döküm Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Pres Döküm Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Pres Döküm Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıp bölümünü kaynak şalaması ile önceden ısıtmak,

b) Hava hortumu kalıptaki metal parçalarını üfürerek temizleyip, fırça ile üzerini yağlamak,

c) Soğutma suyunun kalıba akışını düzenlemek,

d) Erimiş halde bulunan çinko, alüminyum, magnezyum yada diğer demirden gayri metalleri doğrudan makinenin soğuk hücresine yada makinenin önceden ısıtılmış sıcak deposunu kepçe ile dökmek,

e) Kalıpları kapatıp ve kilitleyerek kalıbın oyuk yerinden metal pistonu basınçla hareket ettirmek,

f) Döküm parçayı pense ile çıkarmak,

g) Hataları muayene etmek,

h) Kalıpları makineye yerleştirebilir,

i) Döküm parçalarını suda soğutabilir,

j) Dökümleri ölçmek için aletleri kullanabilir,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pres Döküm Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleridir.

Pres Döküm Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pres Döküm Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8121.38 olarak belirlenmiştir

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