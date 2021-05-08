Prezervatif satışı yasaklandı mı? Marketlerde prezervatif satılıyor mu?

Tam kapanma sürecinde birçok işyerinin faaliyetine ara verdiği tam kapanma döneminde marketlerin çok sayıda ürünü satması küçük esnafın tepkisini çekti. Bunun üzerine bakanlık bu durumu haksız rekabet olarak gördü ve 81 İlin Valiliklerine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi. Genelge kapsamında yer alan ürünlerin dışında yer alan ürünlerin vatandaşlara satılmamasına karar verildi. Bu kapsamda vatandaşlar Prezervatif satışı yasaklandı mı? sorusuna yanıt arıyorlar.

PREZERVATİF SATIŞI YASAKLANDI MI? MARKETLERDE PREZERVATİF SATILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede marketlerde satılabilecek ürünler arasında prezervatif yer almıyor. Tam kapanma sürecinin bitiş tarihi olan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar marketlerde prezervatif satışı yapılamayacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."



