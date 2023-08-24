Prigojin'in ölümünden sonra Wagner'den intikam yemini: Geliyoruz hazır olun!

Rusya'da Putin'e karşı darbe girişiminden iki ayın ardından bulunduğu uçağın sır bir şekilde düşerek ölmesinden sonra paralı Wagner grubunun ne yapacağı merak ediliyordu.

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Prigojin'in ölümünden sonra Wagner'den intikam yemini: Geliyoruz hazır olun!

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.

WAGNERDEN İNTİKAM YEMİNİ

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önünde vatandaşlar, Tver'de düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı, çiçek bıraktı.

Prigojin'in ölümünden sonra Wagner'den intikam yemini: Geliyoruz hazır olun!

"GELİYORUZ, HAZIR OLUN"

Wagner paralı asker grubu ise Prigojin'in ölüm haberi sonrası yayınladıkları intikam videosunda "Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağına dair çok iddia var. Size söyleyeceğimiz tek şey başlıyoruz,hazır olun" ifadelerini kullandı

Mesajı veren yüzleri maskeli Wagner üyelerinin kim oldukları ve nerede oldukları bilinmiyor.

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