Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 gün uzatıldı!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyordu. 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yaralanmak isteyen vatandaşların yanı sıra motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinde de bugün son gündü.

SON ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar vergi dairelerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştururken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. SGK, prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.