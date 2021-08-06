Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden affını istemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer göreve getirildi. Özer'in yardımcılarından biri olarak ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili getirildi. Peki Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte biyografisi...

PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1960 yılında Adana'da dünyaya gelen Ahmet Emre Bilgili, üniversiteye kadar Adana'da okumuş ve üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde bitirmiştir.

1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent olan 61 yaşındaki Ahmet Emre Bilgili, daha sonra öğretim üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne atanmıştır. Ahmet Emre Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni'nin organizatörlüğünü yapmıştır.

FARKLI GÖREVLER ÜSTLENDİ

Yazarlık da yapan Bilgili, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar yazmıştır. Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesi'ne atanmıştır.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, son olarak Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini de yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, yeni yayınlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararnameyle birlikte Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmıştır.