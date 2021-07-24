Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8 - 6.9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altında
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8 - 6.9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altında
Ege Denizinde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, En kuzeydeki Midilli ile Karaburun arasında 6.8, veya 6.9 büyüklüğünde bir deprem olacağını kaydetti. Ercan, olası büyük depremden etkilenecek olan İzmir'in 6 ilçesinin adını vererek belediyelere çağrı yaptı.