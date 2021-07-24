Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8 - 6.9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altında Ege Denizinde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, En kuzeydeki Midilli ile Karaburun arasında 6.8, veya 6.9 büyüklüğünde bir deprem olacağını kaydetti. Ercan, olası büyük depremden etkilenecek olan İzmir'in 6 ilçesinin adını vererek belediyelere çağrı yaptı.

1 8 Ege Denizinde son günlerde meydana gelen depremler Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar bu depremler nedeniyle korku dolu anlar yaşarken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, söz konusu depremler hakkında değerlendirmelerde bulundu.