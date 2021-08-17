Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Alisan Hasçelik, yalnız yaşadığı evinin içerisinden yayılan kötü koku üzerine komşuları harekete geçmesiyle, ünlü Profesör evinde ölü bulundu. Hasçelik'in 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği ve cansız bedeninin büyük oranda çürüdüğü gözlemlendi. Bunun üzerine arama motorlarında " Prof. Dr. Alisan Hasçelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Alisan Hasçelik öldü mü, neden öldü? " sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

PROF. DR. ALİSAN HASÇELİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Alisan Hasçelik 1955 yılında dünyaya geldi. Hasçelik hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Detaylar ulaştıkça haberimize ekleme yapılacaktır.

1972-1975 tarihleri arasında Erzurum'da ilkokul öğretmenliği yapan Hasçelik, 1988 - 1994 yılları arası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü'nde Doktora eğitimini tamamladı. ODTÜ'de araştırma ve öğretim görevliliğini üstlendi. 2009-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi'nde Doçentlik görevinin ardından 2015-2021 tarihleri arasında ise Profesörlük unvanına sahip olmuştur.

PROF. DR. ALİSAN HASÇELİK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Alisan Hasçelik, Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinden gelen kötü koku üzerine aynı binada yaşadığı komşular endişeye düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Hasçelik'in evinin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri ise öğretim görevlisi Alisan Hasçelik'in koltukta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini belirledi. ünlü Profesör'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.