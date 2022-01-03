Prof. Dr. Ateş Kara güzel haberi verdi! Yerli aşı TURKOVAC varyant tanımıyor! Omicron'a karşı da etkili... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın Omircron varyantına karşı da etkili olduğunu söyledi. Kara," hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

1 9 Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarenli'nin başında olduğu ekip tarafından geliştirilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC hakkında açıklamalarda bulundu.