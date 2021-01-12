Prof. Dr. Bengi Başer'den korkutan uyarı: Direnç artıyor, vakalar bir ay içinde 7,5 katına çıkacak! Prof. Dr. Bengi Başer tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüste pozitif vaka sayıları arttıkça ilaç kullanımının da arttığına dikkat çekilerek bünyelerin bu ilaçlara karşı bağışıklık geliştirdiği vurgulandı. Başer, bir ay içinde vakaların 7 buçuk katına çıkabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

1 15 Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer tarafından yapılan açıklamada, son dönemde koronavirüs aktif hasta sayısı ile ilaca dirençli ağır hastaların arttığı belirtildi. Başer, "Aktif vakalar özellikle 4 Ocak sonrası arttı. 0.85'lere inen salgın üreme hızı yükseldi, yaklaşık 1 seviyesine kadar geldi. İyileşenlerin sayısı da daha düşük" dedi.