Prof. Dr. Bengi Başer'den korkutan uyarı: Direnç artıyor, vakalar bir ay içinde 7,5 katına çıkacak!
Prof. Dr. Bengi Başer'den korkutan uyarı: Direnç artıyor, vakalar bir ay içinde 7,5 katına çıkacak!
Prof. Dr. Bengi Başer tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüste pozitif vaka sayıları arttıkça ilaç kullanımının da arttığına dikkat çekilerek bünyelerin bu ilaçlara karşı bağışıklık geliştirdiği vurgulandı. Başer, bir ay içinde vakaların 7 buçuk katına çıkabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.