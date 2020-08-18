Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Müdahale yapmazsanız vakalar artmaya devam edecek

Türkiye'de artan test sayılarıyla birlikte koronavirüs salgınında vakalar hızlıca tespit edilmeye devam edilirken son durum hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal hayata geçildiği için insanların birbirine virüs bulaştırma riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,"11 Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yağmazsanız bu vakalar virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir. Bunu şu anda bütün batı Avrupa ülkeleri yaşıyor. Yüzlere indikten sonra tekrar 5 binlere 3 binlere çıktı rakam, bizde de böyle bir artış dönemindeyiz. Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir. Aynı zamanda vatandaşların da bunlara uyması gerekir" dedi.

"İNSANLAR BÜYÜK İLLERDEN GİDEREK SALGINI ANADOLU'YA YAYDI"

Ceyhan uyarı ve tavsiyelerde bulunarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bulaşların nasıl olduğuna bakmak lazım. En önemli kaynaklardan birisi toplu taşıma araçları. Oradaki kalabalıklaşma, sosyal mesafenin bozulması orada ciddi bir virüs bulaşına neden oluyor. Bunun çaresi mesaileri kademelendirmek. İnsanların hepsinin aynı anda mesaiye gidip aynı anda eve dönmemesi gerek. İkinci problem cenaze evi, nişan evi ve asker uğurlama töreninde çıkan çoklu vakalar. Bunların kalabalıklaşmasını önlemek lazım." Bunun yolu da bu tip toplantılara sayı sınırı koymakla mümkün. Üçüncü problem ise seyahat serbest olunca insanlar büyük illerden Anadolu'ya giderek yaydı salgını. Bunu önlemek için şehirlerarası ulaşım kontrole alınmalı. Yasaklamak mümkün değil, her seyahat edene test de yapamayabilirsiniz. En azından kayda alınmalı, form doldurulmalı imzalatılmalı. Gidecekleri yerlerdeki adresleri belirlenip disiplin altına alınmalı."

BELİRLİ MESLEK GRUPLARINA ARALIKLI TEST YAPILMALI

Salgının yayılmasında belirti göstermeyen kişilerin hesaba katılmaması olduğunu belirten Ceyhan şunları kaydetti:

"Bulaşların önemli kısmını bunlar oluşturuyor. Belirtisi olmadığı için tanı da almıyor. Kendileri de farkında değil. Gittikleri yerde yayıyorlar. 83 milyonu tarayıp bunları bulmak mümkün değil; ancak belli meslek grupları var ki bunlarda virüs varsa çok sayıda insanla temas ettikleri için daha çok risk taşıyorlar. Sağlık personeli ilk sırada, hizmet sektörü, gişe memurları, danışma memurları, şoförler, garsonlar, uçaklardaki kabin görevlileri gibi görevlerde çalışan insanlara aralıklı tarama testi yapmalıyız. Diğer bir problem ise bilinçli bir grup oluştu ama bir gruba ne yaparsanız yapın ulaşmıyor mesajlar. Sosyal medya üzerinden uyarılar olabilir. O kişilerin güvendiği inandığı insanlarla iletişime geçmek olabilir"

"65 YAŞ ÜSTÜ KRONİK HASTALIKLI OLAN KİŞİLERİ KORUYAMIYORUZ"

Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre son günlerde artış yaşanan ağır hasta sayısına ilişkin olarak,"Yüzde 6, dünya ortalamasının üzerinde. Dünyada yüzde 1 bu oran. Bunun da nedeni 65 yaş üstü kronik hastalıklı olan kişileri koruyamıyoruz, en çok evde bulaşıyorlar. Evde yaşayan genç ve çocukları virüsü alıp, bulaştırıyorlar. İkincisi ise dışarı çıktıklarında bulaşıyor. Mutlaka güvenli ortamlar oluşturulmalı. Bunları yapabilirsek vaka sayılarını azaltabiliriz. Ama yapmazsak vakalar 3-4 binlere çıkarsa maalesef yine hiç istemediğimiz halde yeniden sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapanması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Belki bir de evden yapılabilecek işleri teşvik etmek lazım. Bütün kurumlar için böyle. Bunlar çok ekonomiyi durdurmadan, sosyal hayatı çok etkilemeden yapılabilecek önlemler" değerlendirmesini yaptı.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

BAKAN KOCA: TANI KONMUŞ HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeleri yaptı:

"11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575.Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor."