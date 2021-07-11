Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Keşke Fatih Hoca, Milli Takımı bir iki tokatlasaydı....

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu sosyal medya hesabında Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan İtalya ile İngiltere arasındaki EURO 2020 final maçına ilişkin paylaşımda bulundu. Çilingiroğlu'nun düşüncesini izah ediş şekli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinde kaçmadı.

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Keşke milli takımı Fatih hoca bir iki tokatlasaydı şu an Euro finalini biz oynayabilirdik. Fatih Terim ve Galatasaray kulübü tarihimizdeki tek Avrupa şampiyonluğu"