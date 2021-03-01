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  3. Prof. Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti! Ersin Onulduran kimdir?

Prof. Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti! Ersin Onulduran kimdir?

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti. Siyasal Bilgiler Fakültesi acı haber sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti! Ersin Onulduran kimdir?

Bilge Adamlar Kurulu üyesi ve Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başkanlık görevi yapan Prof.Dr. Ersin Onulduran yaşamını yitirdi. 

FAKÜLTEDEN AÇIKLAMA

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yapılan açıklamada, ''Fakültemizin emekli hocalarından Prof.Dr. Ersin Onulduran'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm Mülkiye camiasına başsağlığı dileriz.'' denildi. 

ERSİN ONURDURAN KİMDİR?

1945 yılında Bandırma'da doğan Ersin Onulduran, Amerika'daki üniversite yıllarında tanıştığı Judith Onulduran ile dünyaevine girdi ve çiftin bir çocukları bulunuyor. 

Onulduran, Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladıktansonra 1966 yılında 3. sınıf öğrencisiyken gittiği Claremont Men’s College'da Siyaset Bilimi dalında eğitimini bitirdi.

Yüksek Lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'de Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında, doktora eğitimini University of Southern California'da Siyaset Bilimi Dalında yapan Onulduran, 1973 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde asistan olarak göreve geldi. Yine aynı fakültede 1983'te Doçent, 1989’da Profesörlük koltuğuna oturdu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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