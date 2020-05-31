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Prof. Dr. Fatih Tank, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, salgının yok olmasını bekledikleri tarihi açıkladı.

Prof. Dr. Fatih Tank, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, Ankara Üniversitesi bünyesinde başlatılan bilimsel araştırma projesiyle tüm ülkelere ait yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin verileri, Türkiye'dekilerle karşılaştırdı.

Prof. Dr. Tank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada karşılaştırmalı veri analizi sonucunda salgının Türkiye'de bitiş tarihi ile ilgili sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Tank, Türkiye'nin koronavirüs salgınında 'pik' noktasını gördüğünü ve artık sönümlenme aşamasına geçtiğini söyledi. 

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Gece Editörü

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