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  3. Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor dedi, şiddetini açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor dedi, şiddetini açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki fay hattını tetikleyen Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğini, daha büyük bir depremin olabileceğini dile getirerek," Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. " dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor dedi, şiddetini açıkladı

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayan hat, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyılarında tetikleyici bir unsur oluşturuyor.

Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor

"GEÇMİŞ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI"

Helen Yayı'nın geniş ölçekli olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Helen Yayı, çok geniş ölçekli bir faydır ve bu fay zonu üzerinde çok sayıda deprem olur. Tarihe baktığımızda büyüklükleri 8'e varan depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu depremler sonucunda birçok kez tsunami yaşanmış. Özellikle Antalya'nın bulunduğu bölgede geçmiş dönemlerde bu fay hattı nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kaybı meydana gelmiş. İlerleyen dönemlerde bu fay hattı üzerinde değişik ölçeklerde depremlerin olması söz konusu" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor

"İÇ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR"

Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen depremlerden bahseden Prof. Dr. Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bir de bunların iç kısmında kalan Anadolu levhası içindeki faylar var. Bu fayların da deprem üretmeleri söz konusu olabiliyor. Türkiye olarak bir deprem ülkesiyiz. Bu nedenle deprem çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Helen Yayı uyarısı! Büyük bir deprem bekleniyor

"17 FAYDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞABİLİR"

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor, daha da devam edecek. Bu bölgede bu faya çok yakın özelliklerde olabilecek 17 civarında diri fay var. Bunların tetiklendiği düşünülürse bu faylarda da belli depremler beklenebilir. Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak önlem almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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