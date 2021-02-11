Star TV'nin sevilen sabah programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı program konukları arasında yer alan Prof. Dr. Hasan Tezer, araştırma konusu oldu. Peki Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? Prof. Dr. Hasan Tezer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. HASAN TEZER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 1973 yılında Antakya’da dünyaya geldi. Prof. Dr.Tezer, ilk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasına başladı ve 2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’nda Yandal İhtisasını tamamladı.

Prof. Dr. Hasan Tezer, Devlet Hizmet Yükümlülüğü’nü yapmak üzere Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapıldı. Nisan 2010’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doçenti oldu.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’na öğretim üyesi oldu. Halen burada çalışmaya devam etmektedir. Febril Nötropeni, Çocuklarda Bağışıklama, Hastane Enfeksiyonları ve Zoonotik Hastalıklar özel ilgilendiği alanlar arasındadır.

Prof. Dr. Hasan Tezer, 10 Ocak 2020’de oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesidir.

2019 Aralık ayında Çin'de nükseden koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü böyle bir pandemik hastalığın varlığını ortaya koydu. Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek için öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı.