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  3. Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız başlığıyla yaptığı paylaşımda," Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor. Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik. Bu densizliğin sınırları nerede duracak?" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

Tarihçi Prof. Dr.  İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Doktorlarla hemşirelerin yurt dışına çıkmaları ve  sağlık çalışanların yapılan şiddet hakkında değerlendirmede bulunan Ortaylı hastanelerde personel sorunu yaşandığını dile getirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

"DOKTOR, HEMŞİRE DÖVME MODASI DEVAM EDİYOR"

İlber Ortaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız. Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi dilleri öğreten kurslar, doktor ve sağlık personeli dolu. Ne yapsınlar ki? Maaşlar ortada; 7-8 Bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır? Üstelik bir de doktor, hemşire dövme modası devam ediyor. Hele en sonuncu hadise (yani üç hemşireyi bir mücrimin esir alması) eğer dış kaynaklı, tipik bir organizasyon değilse şaşarım. Çünkü pandemi krizinde Batı’daki tıbbi personelin gayret ve beceri yönünden bizimkilere yetişemeyeceği anlaşıldı. Açığı böyle kapatmak istemedikleri ne malum? Deli geçinen herif, ambulansın içinde hastaneye girmiş ve üç hemşiremizi rehin alarak ortalığı birbirine katıyor. Şayet deliyse tımarhane, psikiyatri klinikleri nerede? Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

"AVRUPA’NIN EN FEDAKÂR PERSONELİ YURTLARINDAN KAÇMAK ZORUNDA KALIYOR"

Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor. Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik. Bu densizliğin sınırları nerede duracak? Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip “Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir” diyor. Roma’nın “Patrici” beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.

Ne zaman akıllanacağız ve herkese haddini bildireceğiz? Zorbalık çıkmadan evvel aklıselim hukuki tedbirlerle işin sağlanması gerekir. Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz."

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız Prof. Dr. İlber Ortaylı, kimsenin dikkat çekmediği soruna parmak bastı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

Tayfun Altuntaş
Editör
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