Prof. Dr. İzzet Özgenç kimdir, Nereli, Kaç yaşında? Twitter'da ne paylaştı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konulardan birisi oldu. Biz de bu soruların cevaplarına ve detaylarına haberimizde yer verdik.

İZZET ÖZGENÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

60 yaşında olan İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekiliği görevine getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde etmiştir. 2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Sözüer ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarındandır. TCK Gazi şerhi isimli kitabı ile Yeni TCK ile ilgili kavramları ayrıntılı bir biçimde ele almış, bu kitap ceza hukukçuları açısından bir başvuru kitabı hüviyetine bürünmüştür.

Türkan Saylan'ın görev süresinin dolması üzerine Mart 2007'de YÖK'e Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiş ve bu seçimi dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer onaylamıştır. Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olmasının ardından 2008 yılında Genel Kurulun seçimiyle YÖK Başkanvekilliğine getirilmiştir. Ocak 2010'da YÖK Başkanvekilliğinden istifa etmiş ve YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında Türk - Alman Üniversitesi'ne rektör adayı olduğu için YÖK Yürütme Kurulu'ndan istifa etmiştir. Ardından YÖK üyeliğinden de istifa etmiştir. Ayrıca 2009 yılı sonlarında EĞİTİM SEN'in hazırladığı bir raporda Özgenç'in "Suçun Yapısında Kusur" isimli doçentlik tezinin çalıntı olduğu belirtilmiş ve bu rapor YÖK Başkanına verilmiştir. (Doçentlik tezinin, Prof. Dr. Hans Achenbach’ın 1974 yılında yayımlamış olduğu “Historische und dogmatische grundlagen der strafrechtssystemat ischen schuldlehre” isimli eserinden çalıntı olduğu iddia edilmiştir.) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 9 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Temmuz 2015 tarihinde YÖK üyeliğinden istifa etmiştir.

TWİTTER'DA NE PAYLAŞTI?

İzzet Özgenç, çocuklara yönelik cinsel saldırı, tecavüz davalarında çıkan kararlara tepki gösterdi. “Yargıtay’a göre, örneğin 30 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını 16 yaşındaki bir çocuğun ağzına sokarak kendini cinsel yönden tatmin etmesi, suç oluşturmamaktadır?” diyen İzzet Özgenç, sosyal medya şunları yazdı:

“Yargıtay’a göre, örneğin 30 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını 16 yaşındaki bir çocuğun ağzına sokarak kendini cinsel yönden tatmin etmesi, SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR ???

Bkz. Yargıtay http://14.CD, 20.9.2018, E. 2015/1067, K. 2018/5323; aynı Daire, 10.4.2017, E. 2014/6744, K. 2017/1914.

Bugünkü durumumuz itibarıyla Türkiye'nin hukuk "reformu"na değil, hukuku doğru uygulayabilecek hakimlere ihtiyacı bulunmaktadır.”