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  3. Prof. Dr. Küçükosmanoğlu'ndan korkutan açıklama: ''Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil!''

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu'ndan korkutan açıklama: ''Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil!''

Türkiye'de tam kapanma süreci devam ederken yapılan aşılamalar hakkında konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, koronavirüs salgınında aşılamada en yavaş dönemin yaşandığını belirtti.

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu'ndan korkutan açıklama: ''Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil!''

Her gün açıklanan koronavirüs tablosundaki oranları büyük ölçüde etkileyen aşı süreciyle ilgili bilgiler veren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, aşılamanın hayati önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin şu anda aşı uygulamasında en yavaş dönemini geçirdiğini ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşılama ve tam kapanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Küçükosmanoğlu, tam kapanmada aşılama uygulamasında yaşanan yavaşlamaya dikkat çekti. Türkiye’nin şu anda aşılamada en yavaş dönemini geçirdiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Salgının kontrole alınması kaçarak değil aşıyla olmalı" diyerek İsrail ve Britanya'ya işaret etti.

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu'ndan korkutan açıklama: ''Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil!''

''AŞILANMANIN HIZLANMASI LAZIM''

Bu ülkelerde aşılama sayesinde yaygın test yapmalarına rağmen vakalarda azalma görüldüğünü belirten profesör sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bu günleri boşa geçirmememiz lazım. Aşı yapamadıkça belki insanlar üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyacak. Biz aşımızı ocakta olduk, belki yine sıraya gireceğiz. ‘Aç-kapa, vakalar artsın-azalsın’, bu yöntemle salgını engelleme mümkün değil. Aşılamanın hızlanması lazım."
Test sayısındaki azalmaya değinen Prof. Dr. Küçükosmanoğlu temaslılar arasında bile sadece semptomlular test yapıldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu'ndan korkutan açıklama: ''Aç-kapa’ yaparak bu salgını engellemek mümkün değil!''

BAZI SEKTÖRLERDE DÜZENLİ OLARAK TEST YAPILMALI

Kritik pozisyonda çalışan toplu taşıma şoförleri, taşımacılık sektörü, gıda sektörü çalışanlarına gibi gruplara düzenli olarak test yapılmasını önerdiklerini hatırlatan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, "Böyle bir tarama olmaması gerçekçi sayıların bulunmasını engelliyor. 16 milyon kişi hâlâ çalışmaya devam ediyor. En azından bu kişilerin testle taranması gerekir" dedi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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