Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yan etkisi var mı? Tam kapanma ve aşılama çalışmaları Türkiye genelinde sürerken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiyle ilgili kamuoyuna önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

1 11 Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Hastalığın tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle bir süredir tartışılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarıldı.