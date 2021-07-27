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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! İşte Türkiye’deki gerçek aşılama oranı...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında aşılar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aşılama oranının yanlış verildiğini söyleyen Ceyhan, "Bizi ilgilendiren, toplumun yüzde kaçını aşıladığınızdır. İki doz aşılama üzerinden hesapladığınızda yüzde 28 olarak çıkıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! İşte Türkiye’deki gerçek aşılama oranı...

Tuncay Mollaveisoğlu’nun Anında Manşet isimli programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemi büyük olan aşılama konusuna değindi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,  aşılama oranının yanlış verildiğini ifade ederek,  toplumun yüzde kaçınının aşılandığının önemli olduğuna vurgu yaptı.

"BİZİ İLGİLENDİREN, TOPLUMUN YÜZDE KAÇINI AŞILADIĞINIZDIR"

Anında Manşet programında artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan'ın aşılama oranları konusunda yaptığı açıklama şu şekilde:

 “Aşılama oranı yanlış veriliyor. Bizi ilgilendiren, toplumun yüzde kaçını aşıladığınızdır. İki doz aşılama üzerinden hesapladığınızda yüzde 28 olarak çıkıyor. Gerçekte yüzde 28 civarında bir aşılama yapmışız.”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! İşte Türkiye’deki gerçek aşılama oranı...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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