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  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanmanın ardından vaka sayılarının 5 binin altına bile düşebileceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz! 1122

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamada, tam kapanmanın vaka sayıları üzerindeki etkisine dikkat çekilerek 17 Mayıs'tan sonra vaka sayılarının 5 binin altına bile inebileceği ancak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiği ifade edildi.