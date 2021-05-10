Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sevindiren açıklama: Vaka sayısının 5 bini altına inmesini bekliyoruz!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamada, tam kapanmanın vaka sayıları üzerindeki etkisine dikkat çekilerek 17 Mayıs'tan sonra vaka sayılarının 5 binin altına bile inebileceği ancak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiği ifade edildi.