Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internet mecrasında aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

PROF. DR. MEHMET LEVENT KURNAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kaç yaşında olduğu bilinmeyen Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nden 1988’de elektrik/elektronik mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden 1990’da elektrik/elektronik ve fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1994’te ABD’de Pittsburgh Üniversitesi’nde fizik doktorasını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Tulane Üniversitesi Kimya Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1997’den beri Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde öğretim üyesidir. Prof. Dr. Kurnaz, aynı zamanda üniversitenin İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür.

Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz'ın çalışmaları, iklim araştırmalarının yer küreyi düşük çözünürlüklü olarak simule eden üstün bilgisayar gücüne sahip başlıca araştırma merkezlerinde küresel iklim modellemelerinin yapılmasıyla başladığı savına dayanmaktadır. Ardından diğer araştırmacılar bu simülasyonların çıktılarını alır ve belli başlı bölgelerin iklim özelliklerini daha iyi modelleyebilmek için çıktıların çözünürlüklerini artırırlar. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak Kurnaz, benzer bir bölgesel iklim modellemesini kullanarak iklim değişikliğinin Akdeniz havzasına etkilerini araştırmıştır. Türkiye, iklim değişikliğinin ciddi etkilerinin görüleceği bir bölgede yer aldığı için, Kurnaz, kamuya açık dersler, viral videolar, blog yazıları ve köşe yazıları gibi iklim farkındalığını artıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir.

Kurnaz’ın 1 uluslararası kitabı, 25 uluslararası bilimsel makalesi, 49 uluslararası sunumu, tamamlanmış ve devam eden 20 Yüksek Lisans, 6 Doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. PAGEV Danışmanlar Kurulu üyesidir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.