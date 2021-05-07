Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan'dan tepki çeken dış politika yorumu!

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler 2 gün boyunca Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

Bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan," Politikalar değişebilir tabii ki ama "kiralık fikirliler" artık Sisi'ye "darbeci" değil, "güçlü, saygın lider", S.A. Kralı'na "katil" değil "dost" deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar! Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Politikalar değişebilir tabii ki ama "kiralık fikirliler" artık Sisi'ye "darbeci" değil, "güçlü, saygın lider", S.A.Kralı'na "katil" değil "dost" deme; ölümüne savunduklarını, ölümüne yalanlama modundalar!

Bu pişkin sefillerin memlekete de hizmet ettiklerine de hayrı olabilir mi? — M. Murat Erdoğan (@mmerdogan1103) May 6, 2021

SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Söz konusu ifadeleri kullanmasının ardından Erdoğan hakkında, #HadsizMuratErdoğan etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

PROF. DR. MEHMET MURAT ERDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemektedir. Mehmet Murat Erdoğan, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi'dir.

Erdoğan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?