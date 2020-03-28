Prof.Dr. Mustafa Çetiner'den Samsun için korkutan açıklama

Türkiye koronavirüs(Kovid-19) ile mücadele ederken Prof.Dr. Mustafa Çetiner CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

Çetiner, canlı yayında yaptığı açıklamada Samsun'da bulunan bir süper bulaştırıcının koronavirüsü yüzlerce kişiye bulaştırdığını iddia etti.

İşte Çetiner'in o sözleri:

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Bizim gibi büyük metropellerden henüz hastalığın yayılmadığı köylere, kentlere... Gidip de orada bulaştırabilecek insanlarda var. (Güney) Kore'de öyle 'Süper bulaştırıcı' vardı. Yüzlerce insana bulaştırdı tek başına. Orada tek seyahat etmenin böyle bir sakıncası olabilir

Nedim Şener: Rize'de karantina'ya alınan köyler oldu! Orada hastalık çıkmadığına göre oraya dışarıdan gelenler bulaştırdı herhalde değil mi?

"DETAYLARINI SÖYLEMEYEYİM AMA..."

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Evet. Mesela Samsun'da da... Samsun'da bir süper bulaştırıcı vardı mesela. Hani detaylarını söylemeyeyim ama...

Başak Şengül: Nerede?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Türkiye'de... Dedesi umreden geliyor, ondan kapıyor. Bir büyük market AVM'de çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Onlarca insanı enfekte (bulaştırdı) etti.

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