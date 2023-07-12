PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir?

Ekonomi vatandaşların en çok ilgilendiği alanlardan biridir. insanlar özellikle ekonomi alanındaki televizyon programlarını takip ederek ekonomi alanlarında yapılan açıklamaları merakla izler ve dinlerler. bu alanda uzman kişilerden biri olanuzun yıllar bürokrat olarak maliye bakanlığında uzman olarak çalışan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu katıldığı Televizyon programlarında özellikle ekonomi alanında yaptığı açıklama yorum ve analizleri ile dinleyici ve izleyicilerin dikkatini çekerek PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu'nun biyografisi.

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NEVZAT SAYGILIOĞLU KİMDİR?

1953 yılında Erzurum'da doğan Nevzat Saygılıoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 1974 yılında bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak göreve başlamış, daha sonra hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Gazi Üniversitesi'nde Doktora yapan Saygılıoğlu, 1989 yılında Doçent olmuştur. 1986-1994 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde yöneticilik yaptıktan sonra, 1994-1997 yıllarında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar yardımcılığı, 1997-1999 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü, 1999 yılında 3 ay kadar bir süreyle Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, 1999-2000 yılları arasında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, 2000-2004 arasında da Gümrük Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. 2004 yılından bu yana da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Profesör olarak görev almaktadır.