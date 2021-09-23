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Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Zafer Kurugöl biyografisi

Bir aylık bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, internette Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılıyor. Biz de haberimizde Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Zafer Kurugöl biyografisi

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

PROF. DR. NURİ ZAFER KURUGÖL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Nuri Zafer Kurugöl, lisans eğitimini 1978 yılında  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde, doktora eğitimini 1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde, Doçentlik eğitimini de 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tamamlamıştır.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları uzmanı olan Zafer Kurugöl, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 1999 yılında Wyeth Nutritional XII. Bilimsel Araştırma Yarışmasında  birincilik ödülü, 1996 yılında II. Prof.  Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışmasında  üçüncülük, 1995 yılında I. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışmasında  teşvik ödülü (Anne sütü ve formula ile beslen, 1995 yılında Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma Yarışmasında teşvik ödülü 1993 yılında Wyeth Nutritional VI. Bilimsel Araştırma Yarışmasında  birincilik ödülü almaya hak kazanmıştır.  

Kurugöl, 2015'ten beri Milli pediatri Derneği İzmir Şubesi başkanı, 2018'den beri ise Çocuk Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Zafer Kurugöl biyografisi

NE OLDU? 

NTV’de yayınlanan bir programa bağlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklara velilerinin bilgisi dışında aşı yapıldığını anlattı. Kurugöl, “Sizi temine derim hiçbir yan etki olmadı. 6 aylık bebekte 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları kısa sürede çok ünlü bir tıp dergisinde yayınlayacağız zaten. Küçük bebeklerde bile, yüksek doz verseniz bile yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor” diye konuştu.

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