Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk havadan korunmak için yapılması gerekenleri tek tek saydı! O kişileri ciddi şekilde uyarı: Dışarı çıkmayın
Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk havadan korunmak için yapılması gerekenleri tek tek saydı! O kişileri ciddi şekilde uyarı: Dışarı çıkmayın
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çok sayıda ilde etkili olan soğuk havadan korunmak için vatandaşlara tavsiyede bulundu. Vatandaşlara alkol ve sigara kullanımından kaçınmalarını tavsiye eden Orhan Şen, kalp rahatsızlığı olanlara dışarı çıkmamalarını önerdi.