Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk havadan korunmak için yapılması gerekenleri tek tek saydı! O kişileri ciddi şekilde uyarı: Dışarı çıkmayın CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çok sayıda ilde etkili olan soğuk havadan korunmak için vatandaşlara tavsiyede bulundu. Vatandaşlara alkol ve sigara kullanımından kaçınmalarını tavsiye eden Orhan Şen, kalp rahatsızlığı olanlara dışarı çıkmamalarını önerdi.

1 9 "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” sözünün gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdiği Mart ayında Türkiye adeta buz kesti.