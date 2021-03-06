Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağmur uyarısı! O saatte başlayacak, sıcaklık düşecek
Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağmurun bugün saat 12 civarında başlayacağını ve yarın biteceğini kaydetti.
Hava durumuna ilişkin isabetli tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan 6 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul'da bugün saat civarında yağmurun başlayacağını ifade eden Şen," Yarına yağış biter sıcaklık 3-4 C düşer." değerlendirmesinde bulundu.
Yağmurun Ege'de 1, Karadeniz bölgesinde ise 2 gün süreceğini kaydeden Şen," İç Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar var. " diyerek vatandaşları şimdiden uyardı.
Şen, "Doğuda pazar, pazartesi kar var." dedi ve çığ riskinin devam ettiğini kaydetti.