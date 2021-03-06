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Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağmur uyarısı! O saatte başlayacak, sıcaklık düşecek

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağmurun bugün saat 12 civarında başlayacağını ve yarın biteceğini kaydetti.

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağmur uyarısı! O saatte başlayacak, sıcaklık düşecek

Hava durumuna ilişkin isabetli tahminleri ile dikkat çeken Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan 6 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da bugün saat civarında yağmurun başlayacağını ifade eden Şen," Yarına yağış biter sıcaklık 3-4 C düşer." değerlendirmesinde bulundu.

Yağmurun Ege'de 1, Karadeniz bölgesinde ise 2 gün süreceğini kaydeden Şen," İç Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar var. " diyerek vatandaşları şimdiden uyardı.

Şen, "Doğuda pazar, pazartesi kar var." dedi ve çığ riskinin devam ettiğini kaydetti. 

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağmur uyarısı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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