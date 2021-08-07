Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele ve aşılama çalışmaları sürüyor. Özellikle vaka artışının yaşandığı illerde aşılamanın az olması tehlike çanlarının çalmasına neden olurken pandemi hakkında vatandaşları bilgilendiren Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu kez aşılama çalışmaları ve aşı karşıtları hakkında değerlendirmelerde bulundu.