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  3. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır

Koronavirüs salgınındaki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, salgının aşı tereddüdünün olduğu yerlerde yayıldığına dikkat çekerek," Aşı karşıtlarına ısrarla duyurulur! Zira oluşabilecek 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları mutlaka sorgulayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır 1111

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele ve  aşılama çalışmaları sürüyor. Özellikle vaka artışının yaşandığı illerde aşılamanın az olması tehlike çanlarının çalmasına neden olurken pandemi hakkında vatandaşları bilgilendiren Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu kez aşılama çalışmaları ve aşı karşıtları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 