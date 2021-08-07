Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı karşıtlarına seslendi: 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları sorgulayacaktır
Koronavirüs salgınındaki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, salgının aşı tereddüdünün olduğu yerlerde yayıldığına dikkat çekerek," Aşı karşıtlarına ısrarla duyurulur! Zira oluşabilecek 4. dalganın sorumluları olarak tarih onları mutlaka sorgulayacaktır" dedi.