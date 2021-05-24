Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: BioNTech aşısı hakkında tüm bilinmesi gerekenler! Yan etkileri, etkinlik oranı, kimler yaptırabilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen Alman-ABD aşısı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için umut kaynağı oldu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ile görüşen Sağlık Bakanı Koca’nın, önümüzdeki üç ay içinde ülke genelinde büyük aşılama kampanyasını ve Şahin ile 120 milyon dozluk aşı anlaşmasına vurulduğunu duyurması üzerine vatandaşların BioNTech hakkında merak ettiği konular da arttı. Bunun üzerine bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşının yan etkileri, koruyuculuk oranı, kimlerin yaptırıp kimlerin yaptıramayacağı gibi soruları yanıtladı. İşte Müftüoğlu'nun ilgili yazısı...