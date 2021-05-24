Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: BioNTech aşısı hakkında tüm bilinmesi gerekenler! Yan etkileri, etkinlik oranı, kimler yaptırabilir?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: BioNTech aşısı hakkında tüm bilinmesi gerekenler! Yan etkileri, etkinlik oranı, kimler yaptırabilir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile yaptığı görüşme sonrası ülkemize 120 milyon doz aşı sözü vermesi üzerine BioNTech aşısı hakkında sorulan sorular da arttı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, konu hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlattı.