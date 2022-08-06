Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu bir iyi, bir kötü haber verdi! Vakalar artıyor, yeni varyantlar hafif seyrediyor!

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. Özellikle salgının değişime uğramayı sürdürürken yaz aylarının gelmesi ve kısıtlamaların olmaması nedeniyle vaka sayılarında yeniden artış meydana geldi.

"VAKALARDAKİ ARTIŞ GÜNDEMİMİZİN BİR NUMARALI MADDESİ OLMA YOLUNDA"

Bu kapsamda son durumu kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek," COVID-19 vakalarındaki sayısal artış sağlık gündemimizin yine bir numaralı maddesi olma yolunda." dedi.

"BA.4 ve BA.5'DEN KAYNAKLANAN COVİD HAFİF SEYREDİYOR"

Vatandaşlara rehavete kapılmama konusunda uyarı yapan Osman Müftüoğlu," Şu anda yaygın durumda olan BA.4 ve BA.5 varyantlarından kaynaklanan COVID-19 vakalarında hastalık gerçekten de beklenenden daha hafif seyrediyor. Ama bilelim ki COVID-19 sonrasında ortaya çıkan “YORGUNLUK SORUNU”nun hastalığın hafif mi, ağır mı seyrettiğiyle pek bağlantılı olmadığı anlaşılıyor." diye yazdı.

HASTALIĞI ATLATANLARIN YAŞADIĞI DURUMLAR

Koronavirüsü yenmesi sonrası yorgunluk, halsizlik ve en ufak fiziksel aktivitede nefes nefes kalabilen insanların olduğuna dikkat çeken Müftüoğlu," Viral bir enfeksiyon geçirdikten sonra hemen herkesin kendini bir ölçüde yorgun hissetmesi aslında normal ama ne var ki COVID-19’da durum oldukça farklı. Yukarıda belirttiğim gibi geçirilen COVID-19 enfeksiyonunun ağırlığı ile hastalığı atlattıktan sonra hissedilen yorgunluk duygusunun derecesi orantısız olabiliyor. Uzmanlar bu problemin öncelikle enfeksiyon süreci ve sonrasında akciğerlerdeki “oksijen değişiminin yetersizliği”nden kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca enfeksiyonun mitokondrilerde fonksiyonel bozukluklara yol açarak kaslarda güç ve yetenek kaybına da sebep olabileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

EGZERSİZ UYARISI

Koronavirüsü atlatan vatandaşlara tavsiye veren Mütfüoğlu şunları yazdı:

"COVID-19’u atlatanların hastalığı hafif geçirseler bile “COVID NEGATİF” olduktan sonra da 2-3 hafta süre ile ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmalarında ve “COVID NEGATİF, YORGUNLUK POZİTİF” sorununa karşı uyanık olmalarında fayda var. Benim tavsiyem: COVID-19 sonrasında 2-3 hafta daha yoğun egzersizlerden uzak durmanızdır."

HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Pandemide çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Mütfüoğlu, aşı olunması konusunda uyardı. Mütfüğlu şöyle dedi:

"PANDEMİDE pek çok insanımızı kaybettik. Kaybettiklerimizin önemli bir bölümünü de 65 yaş üzerindeki toplum kesimi oluşturdu. Ayrıca 65 yaş altında olsalar da “KOAH hastaları yani ağır solunum yetmezliği bulunanlar, bağışıklık sistemi baskı altında olanlar, şeker hastalığı ve/veya hipertansiyon problemi yaşayanlar, insülin dirençli kilo sorunlu obeziteli kişiler, ağır derecede kalp, akciğer, böbrek yetmezliği bulunanlar” da hastalığı ya çok ağır geçirdiler ya da yaşamlarını kaybettiler. Özellikle yukarıda belirttiğim yaş grubunda olan ve yine yukarıda saydığım sağlık sorunlarını yaşayanların hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları lazım. Aman dikkat!"