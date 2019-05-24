Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Karabük Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ilanına göre 10 üniversiteye yeni rektör atandı. O rektörlerden birisi olan Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi'ne görevlendirildi. Peki Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde...

PROF. DR. REFİK POLAT KİMDİR?

1969 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı.

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu.

Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı.

2007 yılında UAK tarafından yapılan sınavı kazanarak doçent unvanını aldı.



2009’da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.

2012’de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Karabük Üniversitesi ya da kısaca KBÜ, 2007 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Bulunduğu il olan Karabük'ün ismini taşımaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren bünyesindeki 14 fakülte, 7 meslek yüksek okulu, 4 yüksek okul ve 4 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Rektörlüğünü Refik Polat, Rektör Yardımcılıklarını Ali Güneş ve İbrahim Kadı yapmaktadır.

Kuruluş

Karabük Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan 17 üniversiteden biridir.

Kampüs

Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü merkez kampüs konumundadır ve birçok Fakülte , Enstitü , Araştırma Merkezi , Yüzme havuzu , Futbol Sahası , Kapalı Spor Salonu , Bankamatik ve Banka , Botanik Bahçesi , Cami , Lojmanlar ve Yurt bu kampüste bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum ve cami inşaatı 2013 yılında tamamlandı. Kampüsün çevresinden Araç Çayı geçmektedir.Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız ve Erkek öğrenci yurtları mevcut olup ayrı olarak öğrencilere Kampüs dışında konaklama imkanı vermektedir.Güvenli ve hesaplı olup Karabük Üniversitesini kazanan öğrencilerin hemen KYK'ya başvuruları gerekmektedir.

Hazırlık binası üniversite girişine yakındır. Üniversiteyi diğer üniversitelerden ayıran özellik ise ön lisans programları da dahil olmak üzere öğrencilere Türkçe bölümlerde zorunlu olmayan (isteğe göre) İngilizce bölümlerde ise 1 yıllık zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi veriyor olmasıdır.

Spor

Kapalı Spor Salonunun yanı sıra, kampüs içerisinde bir adet basketbol sahası, bir adet tenis kortu ve bir adet voleybol sahası bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum inşaatı 2012 yılında başlamış olup , 2014 yılında bitmiştir. Olimpik yüzme havuzu inşaatı da 2015 yılında bitmiştir.

Sağlık

Sağlık hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Sosyal Yaşam

Üniversite bünyesindeki pek çok öğrenci kulübü veya topluluğu yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Konserler, Mühendislik Fakültesi binasının karşısında bulunan alanda düzenlenmektedir. İnşaatın bitmesiyle birlikte 2014 yılı bahar şenliklerinin stadyumda yapılmıştır. 2014 bahar şenliklerine Sıla 2015'te ise Athena gelmiştir.

Konuk evi

Safranbolu’da bir adet konuk evi bulunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme İmkanları

Üniversite bünyesinde 8 adet araştırma merkezi bulunmaktadır.

Demir Çelik Enstitüsü ( ARGE )

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğü

Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi

Üniversitenin demir çelik ar-ge binasının inşaatı bitmiştir.

Üniversiteye Kabul

Karabük Üniversitesi, her yıl yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerine kabul edilmek için girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Karabük Üniversitesi’ne giren öğrenciler, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Üniversite bünyesindeki tüm bölümlerde zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir. Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puanı alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL, KPDS gibi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.

Eğitim

Eğitim Dili ve Diploma

Bazı bölümlerde tamamen Türkçe eğitim verirken, bazı bölümlerde %30 İngilizce, bazı bölümlerde ise tamamen İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu uzmanlarınca yapılan değerlendirmenin sonucu Karabük Üniversitesi, diğer 13 Türk Üniversitesi ile birlikte “Diploma Eki” Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Bu ödülle birlikte Karabük Üniversitesi, diploma eki verme açısından, Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş oldu. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği

. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti

. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

. Ek bilgiler

. Diploma Ekinin resmi tasdiki

. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Yabancı Dil Eğitimi

Üniversitede gerekli muafiyet koşullarını taşımayan tüm öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Üniversiteye girildiğinde yapılan dil sınavından yeterli puanı alan öğrenciler bölümlerine geçebilmekte, başarısız öğrenciler ise bölümleri Türkçe değil ise hazırlık sınıfına alınmaktadır. Eğitim süresi bir yıl olup dil eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Uzaktan Eğitim

Üniversite bünyesinde bazı bölümlerde Uzaktan eğitim verilmektedir. Uzaktan Eğitim , Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilmektedir. Birimde verilen programlar şunlardır;

Ön lisans Programları

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Teknolojisi

Adalet

Fizyoterapi

Çocuk Gelişimi

İşletme Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çocuk Gelişimi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Lisans Programları

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Mimarlık

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

İlahiyat

Tarih

Arkeoloji

Spor Yöneticiliği

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Hemşirelik

Sanat Tarihi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Coğrafya

Sosyoloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

İşletme

İktisat

Felsefe

Ulaştırma Mühendisliği

Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)

Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)

İşletme (Tezsiz)

Sertifika Programları

İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

Akademik Birimler

Fakülteler

Karabük Üniversitesinde 12 fakülte bulunmaktadır.

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Safranbolu Turizm Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

Yüksek Okullar

Karabük Üniversitesi'nde 3 yüksek okul bulunmaktadır.

Sağlık Yüksek Okulu

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Meslek Yüksek Okullar

Karabük Üniversitesinde 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu

Safranbolu Meslek Yüksek Okulu

Eskipazar Meslek Yüksek Okulu

2013-2014 yılında da faaliyete geçirilmesi planlanan ve YÖK tarafından onaylanan 2 yeni meslek yüksek okulu ile bu sayı 5'e yükselecektir.

Açılacak yeni meslek yüksek okulları şunlardır:

Yenice Meslek Yüksek Okulu

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksek Okulu

Enstitüler

Karabük Üniversitesinde 4 enstitü bulunmaktadır.

Demir Çelik Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

Üniversitede şu an aktifliğini sürdürmekte olan 35 öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır.

geleneksel sporlar kulübü

Aktif Gençlik Kulübü

Ana Mehteran Takımı

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü

Arkeoloji Kulübü

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Kulübü

Bilimtey Bilim Kulübü

Çevre ve Sağlık Kulübü

Doğa Sporları Kulübü

Endüstriyel Tasarım Kulübü

Endüstri Mühendisliği Kulübü

Estetik Hareketler Kulübü

Genç Girişimciler Kulübü

Halk Dansları Kulübü

Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü

İlahiyat Kulübü

İşletme Kulübü

Kişisel Gelişim Kulübü

Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü

Mekatronik Kulübü

Metalurji ve Malzeme Kulübü

Müzik Kulübü

Otomasyon Sistemleri Kulübü

Robot Kulübü

78 MM Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü

SAYOKAN Kulübü

Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü

Spor Kulübü

Su Sporları Kulübü

Taşıt Teknolojileri Kulübü

Havacılık Kulübü

Tiyatro Kulübü

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü

Gezi Kulübü

İmalat Kulübü

İnşaat Kulübü

Matematik Kulübü

Sosyoloji Kulübü

Yeşilay Kulübü

Raylı Sistemler Kulübü

Tıp Mühendisliği Kulübü