Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Karabük Üniversitesi yeni rektörü kimdir?
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ilanına göre 10 üniversiteye yeni rektör atandı. O rektörlerden birisi olan Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi'ne görevlendirildi. Peki Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ilanına göre 10 üniversiteye yeni rektör atandı. O rektörlerden birisi olan Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi'ne görevlendirildi. Peki Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde...
PROF. DR. REFİK POLAT KİMDİR?
1969 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı.
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu.
Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı.
2007 yılında UAK tarafından yapılan sınavı kazanarak doçent unvanını aldı.
2009’da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.
2012’de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA
Karabük Üniversitesi ya da kısaca KBÜ, 2007 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Bulunduğu il olan Karabük'ün ismini taşımaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren bünyesindeki 14 fakülte, 7 meslek yüksek okulu, 4 yüksek okul ve 4 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Rektörlüğünü Refik Polat, Rektör Yardımcılıklarını Ali Güneş ve İbrahim Kadı yapmaktadır.
Kuruluş
Karabük Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan 17 üniversiteden biridir.
Kampüs
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü merkez kampüs konumundadır ve birçok Fakülte , Enstitü , Araştırma Merkezi , Yüzme havuzu , Futbol Sahası , Kapalı Spor Salonu , Bankamatik ve Banka , Botanik Bahçesi , Cami , Lojmanlar ve Yurt bu kampüste bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum ve cami inşaatı 2013 yılında tamamlandı. Kampüsün çevresinden Araç Çayı geçmektedir.Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız ve Erkek öğrenci yurtları mevcut olup ayrı olarak öğrencilere Kampüs dışında konaklama imkanı vermektedir.Güvenli ve hesaplı olup Karabük Üniversitesini kazanan öğrencilerin hemen KYK'ya başvuruları gerekmektedir.
Hazırlık binası üniversite girişine yakındır. Üniversiteyi diğer üniversitelerden ayıran özellik ise ön lisans programları da dahil olmak üzere öğrencilere Türkçe bölümlerde zorunlu olmayan (isteğe göre) İngilizce bölümlerde ise 1 yıllık zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi veriyor olmasıdır.
Spor
Kapalı Spor Salonunun yanı sıra, kampüs içerisinde bir adet basketbol sahası, bir adet tenis kortu ve bir adet voleybol sahası bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum inşaatı 2012 yılında başlamış olup , 2014 yılında bitmiştir. Olimpik yüzme havuzu inşaatı da 2015 yılında bitmiştir.
Sağlık
Sağlık hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Sosyal Yaşam
Üniversite bünyesindeki pek çok öğrenci kulübü veya topluluğu yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Konserler, Mühendislik Fakültesi binasının karşısında bulunan alanda düzenlenmektedir. İnşaatın bitmesiyle birlikte 2014 yılı bahar şenliklerinin stadyumda yapılmıştır. 2014 bahar şenliklerine Sıla 2015'te ise Athena gelmiştir.
Konuk evi
Safranbolu’da bir adet konuk evi bulunmaktadır.
Araştırma ve Geliştirme İmkanları
Üniversite bünyesinde 8 adet araştırma merkezi bulunmaktadır.
Demir Çelik Enstitüsü ( ARGE )
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğü
Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi
Üniversitenin demir çelik ar-ge binasının inşaatı bitmiştir.
Üniversiteye Kabul
Karabük Üniversitesi, her yıl yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerine kabul edilmek için girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Karabük Üniversitesi’ne giren öğrenciler, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Üniversite bünyesindeki tüm bölümlerde zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir. Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puanı alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL, KPDS gibi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.
Eğitim
Eğitim Dili ve Diploma
Bazı bölümlerde tamamen Türkçe eğitim verirken, bazı bölümlerde %30 İngilizce, bazı bölümlerde ise tamamen İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu uzmanlarınca yapılan değerlendirmenin sonucu Karabük Üniversitesi, diğer 13 Türk Üniversitesi ile birlikte “Diploma Eki” Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Bu ödülle birlikte Karabük Üniversitesi, diploma eki verme açısından, Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş oldu. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.
Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:
. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
. Ek bilgiler
. Diploma Ekinin resmi tasdiki
. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi
Yabancı Dil Eğitimi
Üniversitede gerekli muafiyet koşullarını taşımayan tüm öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Üniversiteye girildiğinde yapılan dil sınavından yeterli puanı alan öğrenciler bölümlerine geçebilmekte, başarısız öğrenciler ise bölümleri Türkçe değil ise hazırlık sınıfına alınmaktadır. Eğitim süresi bir yıl olup dil eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Uzaktan Eğitim
Üniversite bünyesinde bazı bölümlerde Uzaktan eğitim verilmektedir. Uzaktan Eğitim , Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilmektedir. Birimde verilen programlar şunlardır;
Ön lisans Programları
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Adalet
Fizyoterapi
Çocuk Gelişimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çocuk Gelişimi
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Lisans Programları
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
İlahiyat
Tarih
Arkeoloji
Spor Yöneticiliği
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Hemşirelik
Sanat Tarihi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İşletme
İktisat
Felsefe
Ulaştırma Mühendisliği
Yüksek Lisans Programları
Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)
İşletme (Tezsiz)
Sertifika Programları
İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri
Akademik Birimler
Fakülteler
Karabük Üniversitesinde 12 fakülte bulunmaktadır.
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Orman Fakültesi
Safranbolu Turizm Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yüksek Okullar
Karabük Üniversitesi'nde 3 yüksek okul bulunmaktadır.
Sağlık Yüksek Okulu
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Meslek Yüksek Okullar
Karabük Üniversitesinde 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır.
Meslek Yüksek Okulu
Safranbolu Meslek Yüksek Okulu
Eskipazar Meslek Yüksek Okulu
2013-2014 yılında da faaliyete geçirilmesi planlanan ve YÖK tarafından onaylanan 2 yeni meslek yüksek okulu ile bu sayı 5'e yükselecektir.
Açılacak yeni meslek yüksek okulları şunlardır:
Yenice Meslek Yüksek Okulu
Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksek Okulu
Enstitüler
Karabük Üniversitesinde 4 enstitü bulunmaktadır.
Demir Çelik Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları
Üniversitede şu an aktifliğini sürdürmekte olan 35 öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır.
geleneksel sporlar kulübü
Aktif Gençlik Kulübü
Ana Mehteran Takımı
Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Kulübü
Bilimtey Bilim Kulübü
Çevre ve Sağlık Kulübü
Doğa Sporları Kulübü
Endüstriyel Tasarım Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Estetik Hareketler Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Halk Dansları Kulübü
Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü
İlahiyat Kulübü
İşletme Kulübü
Kişisel Gelişim Kulübü
Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü
Mekatronik Kulübü
Metalurji ve Malzeme Kulübü
Müzik Kulübü
Otomasyon Sistemleri Kulübü
Robot Kulübü
78 MM Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü
SAYOKAN Kulübü
Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü
Spor Kulübü
Su Sporları Kulübü
Taşıt Teknolojileri Kulübü
Havacılık Kulübü
Tiyatro Kulübü
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü
Gezi Kulübü
İmalat Kulübü
İnşaat Kulübü
Matematik Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Yeşilay Kulübü
Raylı Sistemler Kulübü
Tıp Mühendisliği Kulübü
HABERE YORUM KAT