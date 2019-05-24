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  3. Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Karabük Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Karabük Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ilanına göre 10 üniversiteye yeni rektör atandı. O rektörlerden birisi olan Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi'ne görevlendirildi. Peki Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde.

Prof. Dr. Refik Polat kimdir? Karabük Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ilanına göre 10 üniversiteye yeni rektör atandı. O rektörlerden birisi olan Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi'ne görevlendirildi.  Peki Prof. Dr.  Refik Polat kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Tüm cevaplar haberimizde...

PROF. DR. REFİK POLAT KİMDİR?

1969 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı.

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu.

Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı.

2007 yılında UAK tarafından yapılan sınavı kazanarak doçent unvanını aldı.


2009’da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.

2012’de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Karabük Üniversitesi ya da kısaca KBÜ, 2007 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Bulunduğu il olan Karabük'ün ismini taşımaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren bünyesindeki 14 fakülte, 7 meslek yüksek okulu, 4 yüksek okul ve 4 enstitü ile akademik etkinliklerini sürdürmektedir. Rektörlüğünü Refik Polat, Rektör Yardımcılıklarını Ali Güneş ve İbrahim Kadı yapmaktadır.

Kuruluş

Karabük Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan 17 üniversiteden biridir.
Kampüs

Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü merkez kampüs konumundadır ve birçok Fakülte , Enstitü , Araştırma Merkezi , Yüzme havuzu , Futbol Sahası , Kapalı Spor Salonu , Bankamatik ve Banka , Botanik Bahçesi , Cami , Lojmanlar ve Yurt bu kampüste bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum ve cami inşaatı 2013 yılında tamamlandı. Kampüsün çevresinden Araç Çayı geçmektedir.Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız ve Erkek öğrenci yurtları mevcut olup ayrı olarak öğrencilere Kampüs dışında konaklama imkanı vermektedir.Güvenli ve hesaplı olup Karabük Üniversitesini kazanan öğrencilerin hemen KYK'ya başvuruları gerekmektedir.

Hazırlık binası üniversite girişine yakındır. Üniversiteyi diğer üniversitelerden ayıran özellik ise ön lisans programları da dahil olmak üzere öğrencilere Türkçe bölümlerde zorunlu olmayan (isteğe göre) İngilizce bölümlerde ise 1 yıllık zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi veriyor olmasıdır.
Spor

Kapalı Spor Salonunun yanı sıra, kampüs içerisinde bir adet basketbol sahası, bir adet tenis kortu ve bir adet voleybol sahası bulunmaktadır. 25.000 kişilik stadyum inşaatı 2012 yılında başlamış olup , 2014 yılında bitmiştir. Olimpik yüzme havuzu inşaatı da 2015 yılında bitmiştir.
Sağlık

Sağlık hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Sosyal Yaşam

Üniversite bünyesindeki pek çok öğrenci kulübü veya topluluğu yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Konserler, Mühendislik Fakültesi binasının karşısında bulunan alanda düzenlenmektedir. İnşaatın bitmesiyle birlikte 2014 yılı bahar şenliklerinin stadyumda yapılmıştır. 2014 bahar şenliklerine Sıla 2015'te ise Athena gelmiştir.
Konuk evi

Safranbolu’da bir adet konuk evi bulunmaktadır.
Araştırma ve Geliştirme İmkanları

Üniversite bünyesinde 8 adet araştırma merkezi bulunmaktadır.

    Demir Çelik Enstitüsü ( ARGE )
    Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
    İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğü
    Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi

Üniversitenin demir çelik ar-ge binasının inşaatı bitmiştir.
Üniversiteye Kabul

Karabük Üniversitesi, her yıl yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezununun Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerine kabul edilmek için girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre lisans düzeyinde öğrenci kabul etmektedir. Karabük Üniversitesi’ne giren öğrenciler, üniversite hayatının ilk eğitim döneminin başında İngilizce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Üniversite bünyesindeki tüm bölümlerde zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir. Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puanı alanlar bölümlerine geçmeye hak kazanırken, sınavda başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık programına alınırlar. Yine üniversite belirli koşulları sağlaması koşuluyla üniversite dışındaki TOEFL, KPDS gibi sınavlardan alınan notlarla, öğrencilerin bölümlerine geçmesine olanak tanımaktadır.
Eğitim
Eğitim Dili ve Diploma

Bazı bölümlerde tamamen Türkçe eğitim verirken, bazı bölümlerde %30 İngilizce, bazı bölümlerde ise tamamen İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu uzmanlarınca yapılan değerlendirmenin sonucu Karabük Üniversitesi, diğer 13 Türk Üniversitesi ile birlikte “Diploma Eki” Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Bu ödülle birlikte Karabük Üniversitesi, diploma eki verme açısından, Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiş oldu. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

    . Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
    . Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
    . Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
    . Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
    . Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
    . Ek bilgiler
    . Diploma Ekinin resmi tasdiki
    . Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Yabancı Dil Eğitimi

Üniversitede gerekli muafiyet koşullarını taşımayan tüm öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Üniversiteye girildiğinde yapılan dil sınavından yeterli puanı alan öğrenciler bölümlerine geçebilmekte, başarısız öğrenciler ise bölümleri Türkçe değil ise hazırlık sınıfına alınmaktadır. Eğitim süresi bir yıl olup dil eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Uzaktan Eğitim

Üniversite bünyesinde bazı bölümlerde Uzaktan eğitim verilmektedir. Uzaktan Eğitim , Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilmektedir. Birimde verilen programlar şunlardır;

Ön lisans Programları

    Bilgisayar Programcılığı
    Elektronik Teknolojisi
    Adalet
    Fizyoterapi
    Çocuk Gelişimi
    İşletme Yönetimi
    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
    İş Sağlığı ve Güvenliği
    Çocuk Gelişimi
    Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Lisans Programları

    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    Aktüerya ve Risk Yönetimi
    Mimarlık
    Bilgisayar Mühendisliği
    Endüstri Mühendisliği
    Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
    Raylı Sistemler Mühendisliği
    İmalat Mühendisliği
    Otomotiv Mühendisliği
    İlahiyat
    Tarih
    Arkeoloji
    Spor Yöneticiliği
    Sosyal Hizmet
    Sosyoloji
    Hemşirelik
    Sanat Tarihi
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    Coğrafya
    Sosyoloji
    Türk Dili ve Edebiyatı
    Matematik
    Kamu Yönetimi
    Uluslararası İlişkiler
    İşletme
    İktisat
    Felsefe
    Ulaştırma Mühendisliği

Yüksek Lisans Programları

    Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)
    Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz)
    İşletme (Tezsiz)

Sertifika Programları

    İş yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

Akademik Birimler
Fakülteler

Karabük Üniversitesinde 12 fakülte bulunmaktadır.

    Edebiyat Fakültesi
    Fen Fakültesi
    Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
    İlahiyat Fakültesi
    İşletme Fakültesi
    Mühendislik Fakültesi
    Orman Fakültesi
    Safranbolu Turizm Fakültesi
    Teknik Eğitim Fakültesi
    Teknoloji Fakültesi
    Tıp Fakültesi

Yüksek Okullar

Karabük Üniversitesi'nde 3 yüksek okul bulunmaktadır.

    Sağlık Yüksek Okulu
    Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
    Yabancı Diller Yüksek Okulu

Meslek Yüksek Okullar

Karabük Üniversitesinde 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır.

    Meslek Yüksek Okulu
    Safranbolu Meslek Yüksek Okulu
    Eskipazar Meslek Yüksek Okulu

2013-2014 yılında da faaliyete geçirilmesi planlanan ve YÖK tarafından onaylanan 2 yeni meslek yüksek okulu ile bu sayı 5'e yükselecektir.

Açılacak yeni meslek yüksek okulları şunlardır:

    Yenice Meslek Yüksek Okulu
    Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksek Okulu

Enstitüler

Karabük Üniversitesinde 4 enstitü bulunmaktadır.

    Demir Çelik Enstitüsü
    Fen Bilimleri Enstitüsü
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü
    Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları

Üniversitede şu an aktifliğini sürdürmekte olan 35 öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır.

geleneksel sporlar kulübü

    Aktif Gençlik Kulübü
    Ana Mehteran Takımı
    Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü
    Arkeoloji Kulübü
    Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Kulübü
    Bilimtey Bilim Kulübü
    Çevre ve Sağlık Kulübü
    Doğa Sporları Kulübü
    Endüstriyel Tasarım Kulübü
    Endüstri Mühendisliği Kulübü
    Estetik Hareketler Kulübü
    Genç Girişimciler Kulübü
    Halk Dansları Kulübü
    Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü
    İlahiyat Kulübü
    İşletme Kulübü
    Kişisel Gelişim Kulübü
    Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü
    Mekatronik Kulübü
    Metalurji ve Malzeme Kulübü
    Müzik Kulübü
    Otomasyon Sistemleri Kulübü
    Robot Kulübü
    78 MM Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü
    SAYOKAN Kulübü
    Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü
    Spor Kulübü
    Su Sporları Kulübü
    Taşıt Teknolojileri Kulübü
    Havacılık Kulübü
    Tiyatro Kulübü
    Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü
    Gezi Kulübü
    İmalat Kulübü
    İnşaat Kulübü
    Matematik Kulübü
    Sosyoloji Kulübü
    Yeşilay Kulübü
    Raylı Sistemler Kulübü
    Tıp Mühendisliği Kulübü

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