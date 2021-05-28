Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta devam ediyor. Ülkemizde, havaların ısınması, mutasyonlu virüsün hızlı bulaşı ve aşının getirdiği rehavet gibi sebeplerle hızla yükselen vaka sayıları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma ile kontrol altına alındı.