Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde 17 gün uygulanan tam kapanma ile sağlanan vaka sayılarındaki düşüşün 1 Haziran'da başlatılacak yoğun aşılama kampanyası ile hız kazanması bekleniyor. Peki maskelerden ne zaman kurtulacağız? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yanıtladı.