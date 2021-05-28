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  3. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizde 17 gün uygulanan tam kapanma ile sağlanan vaka sayılarındaki düşüşün 1 Haziran'da başlatılacak yoğun aşılama kampanyası ile hız kazanması bekleniyor. Peki maskelerden ne zaman kurtulacağız? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yanıtladı.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır! 1121

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta devam ediyor. Ülkemizde, havaların ısınması, mutasyonlu virüsün hızlı bulaşı ve aşının getirdiği rehavet gibi sebeplerle hızla yükselen vaka sayıları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma ile kontrol altına alındı.