Prof. Dr. Serhat Fındık'ın, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı aşı karşıtlığı paylaşımlarına binlerce tepki gelince Twitter'da "Serhat Fındık Yanındayız" etiketi gündem oldu. Aşı karşıtları ve aşıya olumlu bakanlar bu etiketin altında ikiye ayrıldı. Peki Prof. Dr. Serhat Fındık kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serhat Fındık neden gündem oldu? İşte detaylar...

PROF. DR. SERHAT FINDIK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Serhat Fındık, 8 Mart 1969 yılında, İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenim hayatını İzmit'te geçiren Fındık, 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında mezun olarak tıpta uzmanlık sınavında Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başlayıp, 1997 yılında uzman unvanına erişti.

Akademik kariyerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville' de devam edip, 2004 yılında American College of Chest Physicians'ta "Fellow" ünvanı almıştır. 2005 yılında Doçent, 2012 yılında ise Profesör ünvanlarını aldı.

2011'de International Biographical Center tarafından "En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli" ödülünü ve American Biographical Instute tarafından 21.yüzyılın Akil Kişileri "Great Minds of 21st Century" ödülüne layık oldu.

2013'de American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici "Global Governor" seçilen Fındık'ın, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ve konferansları devam ediyor.

SERHAT FINDIK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda aşı karşıtı olduğu bilinen Fındık'ın son yayınladığı yazı sosyal medya gündemine oturdu. Aşı karşıtları ve aşı yanlıları paylaşım sonrası ikiye bölündü. Fındık tepki aldığı kadar, destekte aldı. Bu durumun ardından Twitter'da #SerhatFındıkYanındayız etiketi tt (trend topic) gündeminde yerini aldı. İşte o paylaşım: