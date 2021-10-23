Prof. Dr. Şerif Barış'tan İstanbul depremi için flaş sözler: 6,8'den 7,5'e kadar farklı beklentiler içinde olan senaryolar ve düşüncüler var

Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk olan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oylum Talu'nun "Olası bir İstanbul, Marmara depremi kaç arası olabilir? Sizin olası bir İstanbul depremi ile ilgili öngörünüz nedir? sorusuna yanıt veren Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış," Özellikle ben İstanbul depremi diye söylemiyorum. Benim beklentim ve birlikte çalıştığım hocalarla beraber beklentimiz Güney Marmara'nın Bursa, Yalova, Armutlu'daki fayların İstanbul'dakinden çok daha yüksek risk barındırdığı. Dolayısıyla orada olabileceği ve bu yüzden bizim Yalova ve Bursa civarında yaklaşık 27 tane deprem istasyonumuz 2005'ten beri çalışıyor ve biz oraları inceliyoruz." dedi.

7,5'E GÖRE HAZIRLIK YAPILSIN ÖNERİSİ

Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Şerif Barış, depremin şiddeti hakkında ve nerede olabileceği hakkında şunları söyledi:

"İstanbul veya açığından geçen fay için yapılan araştırmalarda 6,8'den 7,5'e kadar farklı beklentiler içinde olan senaryolar ve düşüncüler var. Bunun gerçek olması 7,3'de olabilir, 7,1'de olabilir, yakın zamanda 6,8'de olabilir. Kimse deprem olmadan önce hangi büyüklükte olacağını söylemiyor. Bunun sebebi bahsedilen 7,5 büyüklük. Genellikle bir senaryo depremdir. Olabilecek en kötü senaryo İstanbul açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem olursa bizim buna göre önlemlerimi almamız gerekiyor. Yoksa deprem kesinlikle 7,5 olacak demek mümkün değil. Hazırlıklarını devlet, kurum, kişiler olarak 7,5'a göre yapmak zorundasınız. Marmara depremi demek daha doğru, nerede olacağını bilmiyoruz."