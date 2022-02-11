Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisiİştial ne demek, TDK'ya göre İştial kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 üniversite sınavı başvuru tarihi | YKS başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? İşte YKS başvuru ekranı, tarihleri ve kılavuzuFatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan ağız dolusu küfürler etmişti! O kişi hakkında karar verildi!Son dakika |MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: 29 terörist öldürüldüŞarkıcı Kalben, maskülen tarzından vazgeçti, sahneye mayosuyla çıktı! Gülşen'e meydan okudu! "Senden beklemezdim"İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh ne demek, anlamı nedir?Mehmet Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Ayan'ın biyografisiOmicron varyantını keşfeden doktor Coetzee her şeyi anlattı: Hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PCR testlerinin negatife döndüğünü açıklayan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı. Cumhurbaşkanın koronavirüs testlerinin negatife döndüğünü Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU KİMDİR?

Serkan Topaloğlu Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2001 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doktor Topaloğlu 2007 yılında doçent, 2012 yılında da profesörlük unvanı aldı.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde Kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek ihtisas Hastanesinde görev yapıyor.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun özellikle kalp ritim bozukluklarının tedavisi ile ilgili uluslararası çalışmaları bulunuyor. 3 yıl süre ile TÜBİTAK-BİDEP Yürütme kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Topaloğlu evli ve 2 çocuk babası.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun biyografisi

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevini sürdürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT