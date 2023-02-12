Prof. Dr. Şevket Özden kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof Dr. Şevket Özden'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Özden bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Şevket Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şevket Özden'ın hayat biyografisi.

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PROF. DR. ŞEVKET ÖZDEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Şevket Özden, Boğaziçi Üniversitesinden 1989 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Toronto Üniversitesinde Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesinde Doktora yaptı. Deneysel betonarme alanında çalışarak betonarme yapıların onarımı, dayanımı ve davranışı alanında geniş bir tecrübe edindi. 1994 yılında Makedonya Üsküp Deprem Enstitüsünde (IZIIS) bulundu. Prefabrike yapılar, betonarme yapılar, tarihi yığma ve ahşap yapılarda onarım ve güçlendirme, karbon elyafın yapı mühendisliğinde kullanımı, yüksek dayanımlı betonarme elemanlar, döşemeler vb konularında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yetiştirdi. NATO, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK Projelerinde yürütücü, araştırmacı, danışman ve gözlemci olarak yer aldı. Mevcut yapı yönetmeliklerinin Betonarme, Betonarme Prefabrik ve Onarım Güçlendirme komisyonlarında görev alan Şevket ÖZDEN şirket bünyesinde teknik işlerden sorumlu ortak olarak görev almaktadır.