Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Marmara depremi için korkutan senaryo! Büyüklüğünü söyledi, tsunami uyarısı yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde internet üzerinden düzenlenen “Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu Konferans'a katılan YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Müdürü ve AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy gelecekte olması beklenen Marmara depremi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak uyarılarda bulundu.

"BÜTÜN ENERJİMİZİ DEPREM ZARARLARINI AZALTMA ÜZERİNE HARCAMAMIZ LAZIM"

“Marmara Bölgesi'ni Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir konumda yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy," Öyle ki ülkemizin önemli sanayi bölgeleri, ticaret merkezleri bu bölgede konumlanmıştır. Bütün enerjimizi deprem zararlarını azaltma üzerine harcamamız lazım." diye konuştu.

"MARMARA'NIN ÇEVRESİNDE 50 YILDA BİR 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUYOR"

Depremi milli güvenlik sorunu gibi ele alıp çalışılması gerektiğini kaydeden Ersoy," Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Depremde yapı öldürmez sadece zemin de öldürür. Bu nedenle alınacak tedbirlerle farkındalıklar oluşturarak depremin zararlarını azaltabiliriz. Afet hazırlıları kapsamında bu yılı iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ'DA HEYELAN RİSKİ

Marmara depreminin Tekirdağ'a etkileri hakkında bilgi veren Ersoy, heyelan riskinin olduğuna dikkat çekerek," Deprem ile birlikte heyelanın da görülmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır." diye konuştu.

"1 METRE DALGA 100 METRE İÇERİDE HASARLAR OLUŞTURUBİLİR"

Şükrü Ersoy, tsunami tehlikesine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır. Deprem ile birlikte kıyıya paralel olarak kıyıyı süpüren akıntı da oluşabilir. Öyle ki 1 metre yüksekliğindeki bir dalga bile 100 metre içeride hasarlar oluşturabilir. Sonuç olarak deprem ile birlikte tsunami tehlikesini de göz önünde bulundurup önlemlerin alınması gerekmektedir”

Kaynak: İHA