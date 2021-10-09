Prof. Dr. Tevfik Özlü salgının kontrolü için aşılamanın önemine dikkat çekti, toplumsal bağışıklık için konuştu! Yüzde 90 aşılama gerekli

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları 30 bin seviyesine kadar yükselirken günlük vefat sayıları da 200'ün üzerine seyrediyor. Özellikle aktif vaka sayısında yaşanan artış hastanelerde yoğunluk oluşturmasa da salgının kontrol altında olmadığını gözler önüne serdi.

Bu kapsamda salgındaki son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının kontrol altına alınması için aşılamanın önemine dikkat çekti.

Dünyada uygulanan Kovid-19 aşılarının etkin ve güvenli olduğu konusunda bilimsel çalışma, deneyim ve gözlemlerinin olduğunu aktaran Prof. Dr. Tevfik Özlü, devletin aşı tedariki ve herkesin kolayca aşılanabilmesi hususunda olağanüstü çaba sarf ettiğini, herkesin istediğinde en kolay şekilde aşıya ulaşabildiğini anlattı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN GEREKLİ ORANI AÇIKLADI

Şu an aşıdan başka güçlü bir çözüm ve etkili bir ilaç olmadığı için bu fırsatın kullanılması gerektiğinin altını çizen Özlü, şöyle devam etti:

"Başka bir çözüm dediğimiz yasaklar ve kısıtlamaların olmasını artık hiçbirimiz istemiyoruz. Dolayısıyla aşılama konusunda mesafe almalıyız. Geldiğimiz yer güzel ama yeterli değil. Özellikle Delta varyantı... Bulaşma hızı daha fazla olduğu için artık toplumun yüzde 90'ından fazlasını tam doz aşılı hale getirmemiz gerekiyor ki pandemiyi kontrol altına alabilelim. Vuhan'dan çıkan virüsle ilgili bu rakamı yüzde 70 olarak telaffuz ediyorduk ama şimdi bu yüzde 70'de yeterli olmayacak. Toplumda çok yüksek oranda aşılamayı gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için herkese bir an önce tüm aşılarını yaptırmalarını, hiç yaptırmamışsa ilk dozu, yaptırmışsa ikinci dozu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. İnaktif aşıyı olanların da 3. dozu yaptırmalarında büyük yarar var."

"DELTA VARYANTI ÖZELLİKLE GENÇLERDE DAHA SIK GÖRÜNÜYOR"

Vakalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevcut vakaların büyük çoğunluğunun gençlerden, sağlıklı, önceden kronik hastalığı olmayan kişilerden oluştuğunu ifade ederek," Sağlık çalışanları hiç yok denecek kadar az. Bu tabii aşının etkisi. Gerek yaşlı popülasyonda gerek kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarında aşılanma oranları oldukça yüksek. Dolayısıyla artık onları yeterince koruyabiliyoruz. Şu anda Delta varyantı da özellikle gençlerde daha sık görünüyor. Gençlerdeki aşılama oranlarının düşük olması da gençler arasında vaka sayılarının artmasına neden oldu." diye konuştu.

"ÇOK ACILAR YAŞIYORUZ"

Kovid-19 servislerinde ve yoğun bakımlarda ağırlıklı olarak 25-35 yaş arası hastaların tedavi gördüğüne dikkati çeken Özlü, "Daha önceden hiçbir hastalığı olmayan kişiler bunlar. Çok ağır hastalarımız var. ECMO cihazına bağladığımız gebeler var. Çok acılar yaşıyoruz biz de onlarla beraber." ifadesini kullandı.

AŞI YAPTIRMAYANLARA SESLENDİ

Türkiye'de 2. doz aşısını olmayan, 2 doz inaktif aşı olup 3. doz aşısını yaptırmayan ya da hiç aşı yaptırmayan kişiler olduğunu dile getiren Özlü, "Dolayısıyla sesimin ulaştığı her vatandaşa bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Bu her şeyden, yasaklardan, kısıtlamalardan daha kolay. Salgın devam ettiği sürece mutlaka kendimizi korumaya devam edelim." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA