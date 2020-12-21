Prof. Dr. Tufan Tükek: Ülkemizdeki virüs de mutasyona uğramış olabilir

Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, mutasyona uğrayan virüse de değindi.

Virüsün mutasyona uğramasına değinen Tükek, virüsün Türkiye'de de mutasyona uğramış olabileceğini belirtti.Buna rağmen endişe edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tufan Tükek aşıların için etkili olabileceğini belirtti.

Tükek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mutasyonlar yazdan beri oluyor, ülkemizdeki virüs de mutasyona uğramış olabilir. 2. dalga beklentimizin üzerinde oldu. Endişe etmeye gerek yok. Aşılar şu an için etkili olacak görünüyor. Virüsün aşırı çoğalması mutasyonu beraberinde getiriyor. İyi yönde mutasyonlar da gelebilir."