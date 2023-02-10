Prof. Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Jeo Fizik mühendisi Prof Dr. Tuncay Taymaz'ın biyografisi

Jeo Fizik mühendisi Prof.Dr. Tuncay Taymaz, özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof.Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof.Dr. Tuncay Taymaz'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Jeo Fizik mühendisi Prof Dr. Tuncay Taymaz'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir.Jeo Fizik mühendisi Prof.Dr. Tuncay Taymaz bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Jeo Fizik mühendisi Prof.Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Jeo Fizik mühendisi Prof.Dr. Tuncay Taymaz'ın hayat biyografisi.

PROF. DR. TUNCAY TAYMAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Akademisyen ve jeofizik profesörü olan Prof.Dr. Tuncay Taymaz 1964 doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Cambridge Üniversitesi’nden doktora unvanını aldıktan sonra aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılı sonunda Türkiye’ye dönen Taymaz, 1992’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu ve doçent unvanını aldı. 1993 yılında askerlik görevini tamamlayan bilim insanı, 1993-1996 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu.1999 yılında 34 yaşında profesör olan Tuncay Taymaz, 2003-2005 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi rektör danışmanlığı yapmıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof.Dr. Tuncay Taymaz kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Jeo Fizik mühendisi Prof.Dr. Tuncay Taymaz'ın biyografisi

Akademik hayatı boyunca uluslararası yayınları ile dikkat çeken, birçok ödül ve bursla onurlandırılan Tuncay Taymaz’ın, uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. İngiltere, Fransa, Japonya, Almanya’da misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan, uluslararası sempozyumlar düzenleyen Taymaz, birçok dergide editörlük yapmaktadır.

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