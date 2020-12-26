Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz

Koronavirüse karşı bulduğu aşı ile tüm dünyaya umut aşılayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, A Haber canlı yayınına katıldı. Canlı yayında oldukça önemli konulara değinen Şahin, BioNTech aşısının Türkiye'de de üretilmesini planladıklarını söyledi.

"2021 YILININ BAŞINDA AŞILARI GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"

İlk olarak Türkiye'ye gönderilmesi planlanan aşıların miktarından ve zamanından bahseden Uğur Şahin, "Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DE ÜRETME GİRİŞİMLERİMİZ VAR"

Aşıyı Türkiye'de de üretmek için çabalayacaklarını bildiren Şahin, "Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşı için Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek." diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız."